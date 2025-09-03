Россиянин украл свои вещи из комиссионного магазина из-за высокой цены выкупа

Житель Бийска украл свои же вещи из комиссионного магазина после спора о цене

21-летний житель Бийска стал фигурантом уголовного дела после того, как похитил из комиссионного магазина собственный ноутбук и пневматическую винтовку. об этом сообщает УМВД Алтайского края.

В начале июля молодой человек сдал на комиссию свой ноутбук и пневматическую винтовку, получив за них 17 тысяч рублей. Спустя два месяца бийчанин вернулся в магазин с намерением выкупить вещи обратно. Однако продавец пояснил, что вернуть имущество можно только по текущей магазинной цене, которая почти в 2,5 раза превышала первоначальную сумму. Это вызвало недовольство посетителя.

Под предлогом проверки сохранности вещей молодой человек попросил показать ему товар. Когда продавец выложил ноутбук и винтовку на прилавок, бывший хозяин неожиданно схватил их и бросился бежать из магазина. Полиция задержала злоумышленника по горячим следам. В ходе допроса он признался в содеянном и рассказал, что уже успел продать похищенное неизвестным лицам на улице. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее российский подросток трижды обокрал отца ради машины и наркотиков.