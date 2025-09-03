На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тверской области грабители заперли мать и дочь в подвале и похитили деньги и украшения

В Тверской области двое приезжих ограбили мать и дочь
В Тверской области задержали двух жителей Псковской области, подозреваемых в разбойном нападении на частный дом в городе Торопец. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в ночь на 16 августа. Двое неизвестных проникли в дом на улице Калинина, где проживали две женщины. Угрожая предметом, похожим на огнестрельное оружие, они связали руки 89-летней хозяйке и ее 57-летней дочери и заперли их в подвале.

Когда женщины смогли освободиться, они обнаружили пропажу 172 тысяч рублей, трех золотых и серебряных колец, а также двух мобильных телефонов. Полицейским удалось установить личности подозреваемых, ими оказались двое приезжих из Томской области 34 и 35 лет. Оба ранее неоднократно судимы за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело о разбое.

До этого в Петербурге пьяный мужчина угрожал продавцу осколком бутылки. Вора заметил продавец, он попытался остановить мужчину, но тот вытащил из рюкзака бутылку, разбил ее и угрожал сотруднику торговой точки. Прибывший на место наряд полиции задержал нападавшего, им оказался 60-летний бездомный. Известно, что подозреваемый был 11 раз судим за кражи, грабежи и разбои. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее россиянка обокрала спящего сына знакомой, сняв с него золотые цепочку и крест.

