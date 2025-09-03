На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Чемпионат» организовал футбольный праздник для ведущих вузов России

«Чемпионат» провел второй футбольный турнир среди студентов «Молодежной лиги»
Пресс-служба Rambler&Co

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) провел второй футбольный турнир среди студентов «Молодежной лиги» в манеже Академии «Спартака» имени Ф.Ф. Черенкова.

Сообщается, что турнир объединил талантливых футболистов, любителей спорта и болельщиков. На поле встретились команды студентов МГУ, МГИМО, ВШЭ, МГТУ, РАНХиГС, РУДН и других именитых учебных заведений страны.

При его проведении также была оборудована зона отдыха с площадкой для мини-футбола (сабсоккера), настольным футболом (кикер), панна-футболом и игровой консолью PlayStation 5 — для полноценного досуга спортсменов.

На старте игроки продемонстрировали мастерство в формате 4+1, затем пробовали силы в классическом 7+1. Уточняется, что такой подход позволил им раскрыть потенциал и получить важный опыт игры в разных условиях.

«Турнир проводится уже во второй раз и становится доброй традицией. Мы прилагаем все усилия, чтобы участникам было комфортно, и они не чувствовали, что тратят время впустую из-за большого количество матчей в ожидании своей игры», — отметил главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин.

В формате 4+1 победителем стала команда «Физфак». В формате 7+1 — команда «Соколово» (ГБПОУ МО «Щелковский колледж»). Лучшим игроком по итогам турнира был признан студент МГУ Григорий Красюков («Физфак»).

