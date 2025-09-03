На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском городе 16-летняя закладчица попалась с 53 пакетиками наркотиков

В Башкирии поймали 16-летнюю закладчицу с 53 пакетиками наркотиков
ГУ МВД России по Республике Башкортостан

В Башкирии 16-летняя девушка попалась с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на территории садового товарищества в городе Нефтекамск — стражи порядка обратили внимание на подозрительную девушку. Несовершеннолетняя бесцельно перемещалась по улицам кооператива и фотографировала местность на телефон. Внятно объяснить причину своего присутствия там она не смогла.

При личном досмотре у нее обнаружили 53 пакетика с порошкообразным веществом, которое экспертиза идентифицировала как синтетический наркотик общим весом более 64 граммов. В ее телефоне найдены фотографии с координатами семи тайников-закладок, откуда также изъяты наркотические вещества.

Предварительно, девушка через мессенджеры связалась с неизвестным работодателем для получения подработки в качестве закладчицы наркотиков. Материалы переданы в следственный отдел для принятия процессуального решения.

Ранее россиянин организовал в Подмосковье наркоцех и попался полиции.

