Россиянка упала у бассейна в Таиланде, потеряла память и заговорила на древнерусском

Mash: в Таиланде россиянка потеряла память и заговорила на древнерусском
Telegram-канал «Mash»

В Таиланде российская туристка потеряла память и заговорила на древнерусском, ударившись головой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на курорте, где отдыхала 45-летняя женщина из Томска. На второй день пребывания там она поскользнулась на ступеньках бассейна, ударилась головой и упала в воду — женщину вытащили и вызвали скорую помощь. Медики диагностировали черепно-мозговую травму, перелом уха и потерю памяти. Пациентке рекомендовали трепанацию черепа.

В настоящее время туристка не помнит своего имени, не узнает близких и общается исключительно на древнерусском языке. Предположительно, такая смена языка общения может быть связана с ее образованием — женщина изучала филологию и педагогику.

Ранее подросток очнулся после операции и начал говорить на чужом языке.

