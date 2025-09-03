В Екатеринбурге поймали курьера мошенников, укравшего 5 млн рублей у магнитогорской пенсионерки

В Магнитогорске задержан курьер мошенников, обманом похитивший 5 миллионов рублей у 77-летней местной жительницы, мужчина был арестован в Екатеринбурге, где он совершил аналогичное преступление. Об этом сообщает УМВД Челябинской области.

Неизвестные связались с пожилой женщиной и сообщили, что злоумышленники пытаются оформить на нее крупный кредит. Аферисты убедили пенсионерку, что ей грозит уголовное дело и все имеющиеся накопления необходимо «задекларировать».

Доверчивая женщина упаковала все свои деньги — 5 млн рублей — в черный пакет и передала их курьеру, представившемуся сотрудником правоохранительных органов. Ей пообещали вернуть средства через несколько часов после оформления документов. Полицейские установили личность 27-летнего жителя Тульской области, подозреваемого в доставке и сборе денег от потерпевших, курьер был задержан в Екатеринбурге. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, который назвался губернатором и украл у пенсионера 20 млн рублей.