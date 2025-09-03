На ВЭФ обсудили важность преодоления языкового барьера в театральной индустрии

Языковой барьер, различия в терминологии и связанные с ними трудности в освоении материала являются основными барьерами для студентов из стран Юго-Восточной Азии при обучении в творческих российских вузах. Для решения проблемы Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки составила уникальный русско-китайский словарь базовых музыкальных терминов. Об этом сообщила проректор по учебной работе вуза Елена Панкина на круглом столе «Искусство до 30: как молодые профессионалы из России и Азии меняют театральную индустрию», прошедшем в рамках Восточного экономического форума-2025.

Как отметила Панкина, даже прожив несколько лет в России, студенты из стран Юго-Восточной Азии все равно испытывают сложности при обучении, так как им непросто свободно общаться на русском языке и понимать задания педагогов. Дополнительный барьер создают различия в терминологии и разная театральная эстетика — иностранные студенты воспитаны в другой культуре.

Для решения проблемы Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки создала русско-китайский словарь базовых музыкальных терминов. Панкина особо акцентировала внимание на уникальности издания.

«В консерваториях России появляются словари российско-китайских музыкальных терминов. Но они ориентированы прежде всего на музыковедческую терминологию. А здесь автором стал наш аспирант, который сам прошел этот путь и прекрасно понимает, чего не хватает студентам. Содержание этой книги значительно шире, чем ее наименование — здесь не только музыкальные термины, но и перечень выражений, которые очень нужны китайскому студенту, когда он приходит в класс к педагогу в России», — сообщила Панкина.

Она отметила, что впоследствии книга может трансформироваться в «разговорник студента» — живой рабочий инструмент, который он будет использовать на занятиях.

В свою очередь, приглашенный режиссер Московского театра «Et Cetera» Ичень Лю отметила значимость появления разговорника, подчеркнув, что решение проблемы языкового барьера в театральной индустрии — важный шаг.

Приглашенный режиссер и выпускница университета Фудань (Шанхай) по специальности «телевизионный режиссер» Ланьбо Цзяо добавила, что актерское мастерство является одним из эффективных инструментов для разрушения языкового барьера между иностранными и российскими артистами.

Также в рамках мероприятия эксперты обсудили развитие креативных индустрий, которые являются приоритетной задачей для России и ее зарубежных партнеров.