Забайкалец с ружьем ворвался в дом вахтовиков и требовал водку

В Красночикойском районе Забайкалья задержан местный житель, устроивший вооруженное нападение на дом вахтовиков, мужчина, угрожая ружьем, требовал спиртное. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в селе Черемхово, где в частном доме проживала бригада рабочих, занятых на дорожных работах. 39-летний местный житель ворвался в жилище с ружьем в руках и потребовал у постояльцев бутылку водки. Спиртного у вахтовиков не оказалось, один из рабочих сумел незаметно вызвать полицию.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Прибывшие сотрудники обнаружили вооруженного мужчину рядом с домом. При виде правоохранителей злоумышленник попытался скрыться, но был задержан после непродолжительной погони. Чтобы заставить преступника бросить оружие, полицейским пришлось стрелять в воздух.

В отношении забайкальца возбуждено уголовное дело о разбое. Изъятое ружье, предположительно переделанное из охолощенного в боевое, направлено на экспертизу. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

