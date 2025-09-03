На ВЭФ открылся павильон «Дом сокола»

На Восточном экономическом форуме состоялась официальная церемония открытия павильона «Дом сокола».

Собравшихся гостей поприветствовал заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Тетенькин.

«Мы рады, что Восточный экономический форум стал также традиционной площадкой для проведения международного форума «День Сокола», странах мира за мощь, быстроту, несравненные другие качества. О них существует множество легенд. Их изображения украшают государственные гербы. Стоит отметить, что соколиная охота, зародившаяся в сердце Азии, является нематериальным объектом культурного наследия человечества, она в течение десятилетий была надежным подспорьем человеку в добывании пропитания. К сожалению, по разным причинам многие популяции крупных соколов, кречетов, балобанов и сапсанов пополнили тревожные страницы Красной книги и нуждаются в нашей поддержке. Открывая этот форум на Дальнем Востоке, мы отмечаем наше отношение к ним. Сегодня с таким же гостеприимством мы рады приветствовать наших гостей и иностранных партнеров, которые так же, как и мы, обеспокоены судьбой этих величественных птиц», — заявил он.

По словам заместителя министра, сегодня в рамках деловой программы форума гостей ждет насыщенная повестка, включающая в себя рабочие сессии, посвященные сохранению птиц семейства соколиных.

«Надеюсь, что у участников форума будет возможность ознакомиться с культурой Дальнего Востока, посетить «Дом Сокола», где будут представлены эти пернатые», — отметил Дмитрий Тетенькин.