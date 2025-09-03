На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На ВЭФ открылась «Улица Дальнего Востока»

Юрий Трутнев рассказал о развитии дальневосточных регионов
Фонд «Росконгресс»

На кампусе ДВФУ в рамках X юбилейного Восточного экономического форума состоялось торжественное открытие выставки «Улица Дальнего Востока».

К собравшимся с торжественным приветствием обратился заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Сегодня, когда прошло уже немало времени, задавая себе вопрос, получились ли у нас это или нет, я могу твердо сказать, что получилось. Получилось благодаря огромному труду людей, огромному труду тех, кто живет и работает на Дальнем Востоке. И, конечно, дело совсем не только в улице. Дело в том, что изменяется весь Дальний Восток, города и поселки. Создаются новые инвестиционные проекты, строятся новые больницы, школы, детские сады, улучшается инфраструктура. Дальний Восток становится более благоустроенным и обеспеченным. Все это мы делаем благодаря решению президента Российской Федерации, который еще в 2013 году объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой работе», — сказал Юрий Трутнев.

Перед началом торжественной церемонии по набережной прошло торжественное шествие с большой Георгиевской лентой. Участие в мероприятии приняли участники СВО и ветераны боевых действий, «Волонтеры Победы», представители делегаций регионов и официальные лица. Российский флаг и знамя Победы пронес почетный караул Тихоокеанского высшего военно-морского училища им.С.О. Макарова. Музыкальное сопровождение шествия обеспечивал эстрадный оркестр МГУ им. Г.И.Невельского в парадной форме.

ВЭФ-2025
