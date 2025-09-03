Конгресс США опубликовал материалы по делу Эпштейна

Комитет по надзору палаты представителей США заявил об обнародовании 33 295 страниц документов, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщает CNN.

«После тщательной проверки демократы комитета обнаружили, что 97% документов, полученных от Министерства юстиции, уже были общедоступными. Нет никаких упоминаний о каком-либо списке клиентов или о чем-либо, что повышает прозрачность или справедливость для жертв», — заявил конгрессмен Роберт Гарсия.

По данным CBS News, документы включают часть записей полетов на частном самолете Эпштейна с указанием дат, времени и аэропортов. Также в опубликованных материалах есть более 13 часов видео с вечера 9 августа до утра 10 августа 2019 года из места содержания Эпштейна после его задержания.

6 августа газета The New York Times писала, что Трамп стремится переключить внимание общественности с дела Джеффри Эпштейна на скандал, связанный с фальсификацией данных о вмешательстве России в президентские выборы, которые прошли в 2016 году.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее помощница Эпштейна рассказала о поведении Трампа.