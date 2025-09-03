На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Конгресс США опубликовал материалы по делу Эпштейна

Комитет по надзору конгресса США опубликовал 33 тысячи страниц дела Эпштейна
close
AP

Комитет по надзору палаты представителей США заявил об обнародовании 33 295 страниц документов, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщает CNN.

«После тщательной проверки демократы комитета обнаружили, что 97% документов, полученных от Министерства юстиции, уже были общедоступными. Нет никаких упоминаний о каком-либо списке клиентов или о чем-либо, что повышает прозрачность или справедливость для жертв», — заявил конгрессмен Роберт Гарсия.

По данным CBS News, документы включают часть записей полетов на частном самолете Эпштейна с указанием дат, времени и аэропортов. Также в опубликованных материалах есть более 13 часов видео с вечера 9 августа до утра 10 августа 2019 года из места содержания Эпштейна после его задержания.

6 августа газета The New York Times писала, что Трамп стремится переключить внимание общественности с дела Джеффри Эпштейна на скандал, связанный с фальсификацией данных о вмешательстве России в президентские выборы, которые прошли в 2016 году.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее помощница Эпштейна рассказала о поведении Трампа.

