В России предложили увеличить страховой стаж в декрете до трех лет за каждого ребенка

«Известия»: в ГД внесут законопроект о повышении страхового стажа в декрете
MilanMarkovic78/Shutterstock/FOTODOM

Партия «Справедливая Россия — За правду» разработала законопроект, который предполагает повышение страхового стажа в декрете с полутора до трех лет за каждого ребенка. Об этом газете «Известия» рассказал глава фракции, депутат Государственной думы Сергей Миронов.

«Сегодня, когда страна остро нуждается в улучшении демографической ситуации, мы считаем абсолютно несправедливым, что периоды ухода за детьми засчитываются в страховой стаж с ограничениями», — заявил парламентарий.

В публикации отмечается, что распространяется как на женщин, так и на мужчин. Законопроект направлен на то, чтобы родитель смог в будущем своевременно выйти на пенсию.

Один из авторов инициативы, депутат ГД Марина Ким рассказала, что государству следует признать работу матери по уходу за ребенком полноценным трудом.

В августе по данным исследования Lеvel Group стало известно, что почти каждая вторая россиянка (46%) хотела бы, чтобы вместо нее в декрет уходил отец ребенка, в то время как мама продолжала строить карьеру.

Ранее адвокат ответила, как наказать работодателя, попросившего уволиться перед декретом.

