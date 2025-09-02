На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бык разорвал пах тореадору, насадив его на рог

Во Франции бык вонзил рог в пах тореадора
AP/Miguel Oses

Во Франции колумбийский тореадор по имени Хуан де Кастилья получил серьезные травмы во время исполнения трюков. Об этом сообщает El Mundo.

Инцидент произошел в Байонне, во время соревнований. Один из участников вышел на бой с быком, но когда тореадор решил нанести удар коленом в грудь, животное вонзило рог ему между ног.

«Я чувствовал, как рог вонзился в меня, ноги свело судорогой», – рассказал о своих эмоциях мужчина.

В результате мужчина сам нанес травму быку, сразу после боя колумбийца госпитализировали. В больнице выяснилось, что раны были не такими глубокими, как изначально предполагалось, какие-либо жизненно важные органы задеты не были.

Пациента поместили в отделение интенсивной терапии и провели операцию. Сейчас он аккуратно ходит, но предполагает, что 13 сентября сможет участвовать в следующем этапе, который пройдет на арене Лас-Вентас в испанском Мадриде.

Ранее чиновник из Уфы проиграл 300 тысяч в казино Сочи и прижег себе половой орган утюгом.

