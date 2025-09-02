На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Туристка оставила на берегу моря часы за 2 млн рублей и не нашла их после заплыва

Baza: в Сочи туристка потеряла на пляже часы за два миллиона рублей
true
true
true
close
KapiKupi/Shutterstock/FOTODOM

Туристка потеряла часы за два миллиона рублей после заплыва около пляжа в Сочи. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, девушка по имени Екатерина познакомилась с мужчиной. Вместе они немного выпили, после чего пара решила поплавать в море. Свои вещи, в том числе и часы марки Rolex, она оставила на берегу.

После заплыва, который длился 10 минут, аксессуар ей найти не удалось. По словам самой Екатерины, пока ее не было, рядом с вещами ходила компания молодых людей, поэтому она обратилась к ним.

Молодые люди в свою очередь заявили, что вместе с новым знакомым девушка занималась в воде «непотребствами», и после слов о том, что они воры, избили ее спутника.

После того как полицейские прибыли на место, были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, но нужного момента на них не оказалось. По мнению туристки, кадры могли вырезать намеренно.

Ранее россиянка обокрала спящего сына знакомой, сняв с него золотые цепочку и крест.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами