Россиянка обокрала спящего сына знакомой, сняв с него золотые цепочку и крест

В Тверской области женщина обокрала спящего сына знакомой
Shutterstock

В Тверской области женщина дождалась, когда десятилетний сын знакомой уснет, и сняла с него золотые цепочку и крест. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в мае в доме на улице Вагжанова в городе Вышнем Волочке. 46-летняя местная жительница, присматривавшая по просьбе знакомой за ее малолетним сыном, дождалась, когда ребенок уснет, и сняла с него золотую цепочку с нательным крестом общей стоимостью более 120 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Похищенным имуществом женщина распорядилась по собственному усмотрению.

Ранее россиянка украла у коллеги ключи, чтобы отучить разбрасывать вещи, и ограбила ее квартиру.

