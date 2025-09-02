На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчины проникли в дом, забросали камнями мужчину и до утра насиловали его возлюбленную

В ЮАР мужчины забрались в дом женщины и жестоко изнасиловали ее
true
true
true
close
Shutterstock

Жителей ЮАР осудили за надругательство над местной жительницей. Об этом сообщает DFA.

Инцидент произошел в городе Кеймус. Молодые люди в возрасте 24 и 18 лет забрались в дом местной жительницы ночью. В этот момент она находилась внутри вместе со своим возлюбленным и спала.

Оказавшись внутри, преступники забросали мужчину камнями. Несмотря на состояние, он смог сбежать и обратиться за помощью.

Молодые люди тем временем вывели девушку из дома и поволокли к ручью, где избили и насиловали, истязания продолжались до утра. В какой-то момент они потребовали выкуп за ее освобождение, но, увидев недалеко полицию, бросили на месте.

В отношении похитителей возбудили уголовное дело. Суд приговорил одного из молодых людей к 22 годам лишения свободы за изнасилование и пяти за похищение человека. Второй получил 15 и пять лет в рамках тех же статей соответственно.

Ранее в Вологде осудили мужчину, который преследовал женщину и изнасиловал ее.

