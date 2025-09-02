Россиянин преследовал женщину до квартиры, изнасиловал ее и получил срок

В Вологде осудили мужчину, который преследовал женщину и изнасиловал ее

В Вологде вынесли приговор 41-летнему мужчине, который преследовал 38-летнюю женщину до квартиры, а затем изнасиловал ее. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Инцидент произошел 21 мая у дома на улице Чернышевского. Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проследовал за проодившей мимо женщиной в подъезд и, дождавшись, когда она откроет входную дверь, силой затолкал ее в квартиру, где совершил изнасилование.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 131 УК РФ — изнасилование, и ч. 2 ст. 139 УК РФ — нарушение неприкосновенности жилища. Учитывая, что преступление совершено в период условного освобождения по предыдущему приговору за аналогичное преступление, суд отменил условное освобождение и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии особого режима.

