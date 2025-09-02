На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России создана универсальная система высокоточного автовождения для сельхозтехники

«Глонасс» разработал систему высокоточного автовождения для сельхозтехники
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В России успешно завершены испытания первой универсальной отечественной системы высокоточного автовождения для сельскохозяйственной техники, проходившие на экспериментальных полях и полигоне Российского государственного аграрного университета МСХА имени К.А. Тимирязева. Тесты подтвердили сантиметровую точность движения тракторов по заданным оператором траекториям, скоростным режимам и при выполнении разворотов, сообщила пресс-служба «Глонасс», автора разработки.

Уточняется, что высокоточную навигацию системы обеспечивают сервисы госкорпорации «Роскосмос», также она использует отечественное программное обеспечение.

В «Глонассе» почеркнули, что уникальность решения заключается в возможности установки системы на транспортное средство в короткий срок, а также быстрой интеграции с любыми типами отечественной и иностранной сельхозтехники. Также она формирует технологический суверенитет российского агропромышленного комплекса — качественно замещает зарубежные аналоги.

«Наша задача — чтобы 10-15 тысяч единиц техники, на которые ежегодно устанавливаются аналогичные иностранные решения, были обеспечены российской системой с возможностью развития сервиса для решения локальных задач агропромышленных предприятий и установки как на новые машины, так и на действующую технику», — рассказал глава «Глонасс» Алексей Райкевич.

По его словам, система также повышает экономическую эффективность хозяйств и качество работы техники. Кроме того, за счет ее использования агрохолдинги смогут компенсировать до 50% стоимости решения по действующим программам господдержки.

В «Глонассе» сообщили, что на осень этого года запланирован второй этап испытаний системы, он пройдет в нескольких пилотных регионах на различной технике. Далее компания подаст заявку на включение решения в реестр промышленной продукции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами