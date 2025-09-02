В России создана универсальная система высокоточного автовождения для сельхозтехники

В России успешно завершены испытания первой универсальной отечественной системы высокоточного автовождения для сельскохозяйственной техники, проходившие на экспериментальных полях и полигоне Российского государственного аграрного университета МСХА имени К.А. Тимирязева. Тесты подтвердили сантиметровую точность движения тракторов по заданным оператором траекториям, скоростным режимам и при выполнении разворотов, сообщила пресс-служба «Глонасс», автора разработки.

Уточняется, что высокоточную навигацию системы обеспечивают сервисы госкорпорации «Роскосмос», также она использует отечественное программное обеспечение.

В «Глонассе» почеркнули, что уникальность решения заключается в возможности установки системы на транспортное средство в короткий срок, а также быстрой интеграции с любыми типами отечественной и иностранной сельхозтехники. Также она формирует технологический суверенитет российского агропромышленного комплекса — качественно замещает зарубежные аналоги.

«Наша задача — чтобы 10-15 тысяч единиц техники, на которые ежегодно устанавливаются аналогичные иностранные решения, были обеспечены российской системой с возможностью развития сервиса для решения локальных задач агропромышленных предприятий и установки как на новые машины, так и на действующую технику», — рассказал глава «Глонасс» Алексей Райкевич.

По его словам, система также повышает экономическую эффективность хозяйств и качество работы техники. Кроме того, за счет ее использования агрохолдинги смогут компенсировать до 50% стоимости решения по действующим программам господдержки.

В «Глонассе» сообщили, что на осень этого года запланирован второй этап испытаний системы, он пройдет в нескольких пилотных регионах на различной технике. Далее компания подаст заявку на включение решения в реестр промышленной продукции.