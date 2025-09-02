В Сбере предупредили о «помогаторах», предлагающих помощь с кредитом

Станислав Кузнецов: решение о выдаче кредита может принять только банк

В последнее время в России усилилась активность так называемых «помогаторов» («черных брокеров» и «раздолжнителей»), которые обещают помочь получить кредит, рассказал ТАСС заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов в преддверии Восточного экономического форума.

«На деле обращение к таким «помощникам» грозит проблемами: в лучшем случае «специалист» пропадет с авансом, в худшем — заемщика ждет уголовное преследование, если он поддался на уговоры афериста и предоставил в банк, например, поддельную справку 2-НДФЛ», — рассказал Кузнецов.

Он отметил, что окончательное решение о выдаче кредита всегда принимает только банк.

«Хочу напомнить, что деятельность таких специалистов не регулируется: они не получают лицензии, не включаются в реестры», — сказал он.

Также Кузнецов отметил, что клиенты дают «помогаторам» свои данные и даже кодовые слова доступа, которые затем мошенники используют для хищений.