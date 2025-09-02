В Москве пятилетний мальчик сбежал от отца во время прогулки

Сотрудники Госавтоинспекции столицы оперативно нашли пятилетнего ребенка, который потерялся во время прогулки на юге Москвы. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в Кировоградском проезде. Отец пятилетнего мальчика обратился в полицию с заявлением о пропаже сына во время прогулки на детской площадке. Информация о пропавшем ребенке была немедленно передана всем патрульным экипажам.

Через час сотрудники дорожно-патрульной службы Южного административного округа нашли мальчика около одного из домов на Кировоградской улице. Ребенок находился на расстоянии около 1,5 км от места своей пропажи и не пострадал. Полицейские передали мальчика родителям.

До этого в Ростовской области подросток сбежал в лес, чтобы не ходить в школу. 17-летний юноша ушел из дома в ночь на 15 августа, почти двое суток его искали сотрудники полиции и волонтеры. Обнаружить его удалось в лесном массиве Зимовниковского района. Молодой человек признался, что заранее спланировал побег из дома, потому что не хотел посещать школу. Противоправных действий в отношении пропавшего не совершалось.

Ранее на Урале четверо детей прошли мимо охраны и воспитателей и сбежали из детского сада.