В Бурятии четверо туристов заблудились, спасаясь от медведей

В Курумканском районе Бурятии спасли группу туристов, которые заблудились в лесу, заметив медведей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Вечером в полицию Курумканского района Бурятии поступил звонок. Мужчина сообщил, что их группа, направлявшаяся к горе Бархан-Уула, заметила медведей и, пытаясь избежать встречи с хищниками, сошла с маршрута и потеряла ориентир. Немедленно начавшиеся поиски из-за темноты и сложного рельефа не дали результата.

С рассветом к операции приступили трое полицейских. Вооружившись, они отправились в путь, понимая, что сами могут столкнуться с медведями, чьи следы постоянно встречались на тропе. Более восьми часов ушло на подъем к плато одной из высочайших гор Баргузинского хребта. В итоге стражи порядка нашли изможденных, но целых и невредимых путешественников.

Туристы всю ночь провели в палатке под дождем без еды. Полицейские накормили и напоили группу и благополучно спустили их с гор.

