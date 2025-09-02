На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Приятель с сайта знакомств украл у жительницы Прикамья все накопления

В Пермском крае юноша украл у возлюбленной деньги с карты
В Чайковском юноша, похитивший деньги с карты возлюбленной, оказался на скамье подсудимых. Об этом сообщает УМВД Пермского края.

В Чайковском завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего юноши, обвиняемого в краже денег с банковской карты своей знакомой. По данным следствия, молодой человек познакомился с жительницей Чайковского на одном из сайтов знакомств.

После общения в сети он приехал в гости к девушке, снял квартиру, где они стали жить вместе. Спустя несколько дней совместного проживания юноша воспользовался тем, что его спутница спала. Он взял ее мобильный телефон, через банковское приложение перевел 90 тысяч рублей с ее счета на свой.

Похищенные деньги злоумышленник потратил на собственные нужды. Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители быстро установили личность подозреваемого. Молодой человек полностью признал вину, раскаялся и добровольно возместил украденную сумму. В отношении юноши было возбуждено уголовное дело о краже, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

Ранее россиянин стащил две шубы из квартиры приютившей его подруги.

