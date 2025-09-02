На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер провел День открытых дверей для детей сотрудников банка

Более 5 тысяч детей попробовали себя в разных профессиях в Сбере
Сбер

Более 5 тыс. детей от 6 до 12 лет смогли увидеть, как работают их родители в Сбере, сообщает пресс-служба банка.

В рамках организованного Сбером дня дети смогли научиться управлять роботами, узнали о работе ИИ и защите от киберпреступников.

Также дети и их родители вместе со СберКотом смогли пройти квест и увидеть свою работу глазами ребенка.

«Мы рады, что наши дети узнали самое главное о том, чем занимаются их мамы и папы на работе: они создают то, что действительно важно человеку», — отметила старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбера Наталья Дудина.

В Сбере добавили, что до конца октября Дни открытых дверей пройдут для 20 тыс. детей.

