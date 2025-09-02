На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Роснефть» поддержит разработки талантливых российских студентов

В Уфе пройдет студенческий хакатон «Роснефти»
true
true
true
close
Пресс-служба «Роснефти»

Научный институт «Роснефти» в Уфе проведет в онлайн-формате студенческий хакатон, мероприятие состоится в рамках ИТ-марафона, который компания проводит седьмой год подряд. Регистрация уже стортовала и продлится до 13 ноября, призовой фонд составит 500 000 рублей до вычета налогов, сообщила пресс-служба «Роснефти».

В компании рассказали, что участникам предстоит разработать модель компьютерного зрения, которая будет выделить на карте участки скважин, отличающиеся системами разработки. Лучшие решения внедрят в корпоративную информационную систему управления разработкой нефтегазовых месторождений «РН-КИН».

В «Роснефти» подчеркнули, что проведение специализированных соревнований позволяет компании решать реальные производственные задачи за счет привлечения к сотрудничеству высококвалифицированных кадров и талантливой молодежи. Участникам мероприятия предоставляется возможность проявить себя на всероссийском уровне и создать оригинальные решения, которые затем найдут применение в современных цифровых технологиях компании.

В «Роснефти» добавили, что в текущем году ИТ-марафон компании включает четыре разноплановых соревнования: студенческий хакатон, академический турнир, лигу геонавигации, кубок по аддитивным технологиям и реверс-инжинирингу, а также конкурсы по информационному моделированию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами