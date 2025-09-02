«Роснефть» поддержит разработки талантливых российских студентов

Научный институт «Роснефти» в Уфе проведет в онлайн-формате студенческий хакатон, мероприятие состоится в рамках ИТ-марафона, который компания проводит седьмой год подряд. Регистрация уже стортовала и продлится до 13 ноября, призовой фонд составит 500 000 рублей до вычета налогов, сообщила пресс-служба «Роснефти».

В компании рассказали, что участникам предстоит разработать модель компьютерного зрения, которая будет выделить на карте участки скважин, отличающиеся системами разработки. Лучшие решения внедрят в корпоративную информационную систему управления разработкой нефтегазовых месторождений «РН-КИН».

В «Роснефти» подчеркнули, что проведение специализированных соревнований позволяет компании решать реальные производственные задачи за счет привлечения к сотрудничеству высококвалифицированных кадров и талантливой молодежи. Участникам мероприятия предоставляется возможность проявить себя на всероссийском уровне и создать оригинальные решения, которые затем найдут применение в современных цифровых технологиях компании.

В «Роснефти» добавили, что в текущем году ИТ-марафон компании включает четыре разноплановых соревнования: студенческий хакатон, академический турнир, лигу геонавигации, кубок по аддитивным технологиям и реверс-инжинирингу, а также конкурсы по информационному моделированию.