На Кубани задержан подозреваемый в убийстве пропавшей «Дюймовочки»

В Краснодарском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве местной жительницы, которая пропала более двух недель назад. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

К исчезновению 36-летней жительницы Усть-Лабинска, которую местные жители называли «Дюймовочкой», оказался причастен ее 51-летний знакомый. По данным регионального СК, днем 21 августа он попросил женщину подвезти его. В ходе поездки фигурант заставил потерпевшую свернуть с дороги в сторону очистных сооружений, где напал на нее с ножом и нанес множественные ранения.

«Затем переместил тело потерпевшей на заднее сиденье автомобиля, который отвез в район станицы Кирпильской, избавившись по дороге от мобильных телефонов и вещей женщины. На следующее утро подозреваемый вернулся на место преступления и переместил автомобиль в лесополосу между хутором Бураковским и станицей Кирпильской, где его через некоторое время обнаружили местные жители. Там же он закопал тело жертвы», — сообщили в региональном СК.

Как установили полицейские, злоумышленник прятался в лесном массиве, но 1 сентября ночью пришел домой за вещами и был замечен соседями. Возбуждено уголовное дело, мотивы поступка задержанного устанавливаются.

