На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российским автолюбителям станет проще решать задачи в дороге благодаря ИИ

Сбер внедрил виртуального AI-ассистента GigaChat в платформу PlayAuto
true
true
true
close
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Автолюбителям в России стала доступна программная платформа PlayAuto от Navio с сервисами Сбера и его партнеров, включая виртуальный AI-ассистент GigaChat. Решение трансформирует авто в персонального ассистента и облегчает водителю решение сопутствующих задач, сообщила пресс-служба Сбера.

Уточняется, что популярные информационно-развлекательные сервисы доступны на экране мультимедиасистемы — пассажиры и водитель могут безопасно управлять ими, в том числе с помощью виртуального ассистента на базе GigaChat. ИИ поддержит диалог, поможет построить маршрут, совершить звонок и управлять музыкой без касаний экрана.

Также на платформе внедрен сервис «Заправить авто», позволяющий оплачивать топливо онлайн с помощью SberPay, в том числе с использованием бонусов программы лояльности «СберСпасибо».

Также пользователям системы становится доступна навигация по России на картах 2ГИС в офлайн- и онлайн-режимах, охватывающая более 1000 городов, и онлайн-радио, треки, подкасты и онлайн-книги — через сервис «Звук».

Отмечается, что ключевые функции платформы PlayAuto доступны водителям бесплатно и без регистрации. Для расширения возможностей автолюбителям необходимо создать аккаунт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами