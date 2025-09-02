Российским автолюбителям станет проще решать задачи в дороге благодаря ИИ

Автолюбителям в России стала доступна программная платформа PlayAuto от Navio с сервисами Сбера и его партнеров, включая виртуальный AI-ассистент GigaChat. Решение трансформирует авто в персонального ассистента и облегчает водителю решение сопутствующих задач, сообщила пресс-служба Сбера.

Уточняется, что популярные информационно-развлекательные сервисы доступны на экране мультимедиасистемы — пассажиры и водитель могут безопасно управлять ими, в том числе с помощью виртуального ассистента на базе GigaChat. ИИ поддержит диалог, поможет построить маршрут, совершить звонок и управлять музыкой без касаний экрана.

Также на платформе внедрен сервис «Заправить авто», позволяющий оплачивать топливо онлайн с помощью SberPay, в том числе с использованием бонусов программы лояльности «СберСпасибо».

Также пользователям системы становится доступна навигация по России на картах 2ГИС в офлайн- и онлайн-режимах, охватывающая более 1000 городов, и онлайн-радио, треки, подкасты и онлайн-книги — через сервис «Звук».

Отмечается, что ключевые функции платформы PlayAuto доступны водителям бесплатно и без регистрации. Для расширения возможностей автолюбителям необходимо создать аккаунт.