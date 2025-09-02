На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Умный дом» Sber добавили GigaChat

Нейросеть Сбера повысила качество управления «Умным домом»
SberDevices

В «Умный дом» Sber добавили нейросеть GigaChat, сообщает пресс-служба Сбера.

Теперь с «Умным домом» можно общаться на естественном языке и отдавать до трех команд в одном запросе. Пользователь может задать умному дому сразу 3 команды, которые он выполнит.

Также нейросеть в интеллектуальных колонках Sber теперь можем понимать и обрабатывать запросы в свободной форме.

Кроме того, с помощью GigaChat можно создавать сценарии в обычном диалоге. Например, пользователь может сказать «Салют, я проснулся», а колонка предложит включить свет или открыть шторы. Затем пользователю необходимо подтвердить действие, тогда ИИ создаст сценарий. Также умный помощник может выполнять и другие сценарии, среди которых изменение температуры кондиционера, переключение музыки и другие.

В Сбере отметили, что в апреле 2025 года было произведено масштабное обновление умных колонок Sber.

