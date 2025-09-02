На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У КХЛ появился первый официальный маркетплейс

Яндекс Маркет стал партнером Континентальной хоккейной лиги
Алексей Колчин/РИА Новости

Яндекс Маркет получил статус партнера и первого официального маркетплейса Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В рамках спонсорского соглашения он становится партнером Чемпионата КХЛ на три года — до 2028-го, сообщила пресс-служба маркетплейса.

Уточняется, что на маркетплейсе уже появилась официальная витрина КХЛ, на ней представлена атрибутика лиги и ее клубов. В будущем ассортимент будет пополняться товарами других лицензиатов лиги.

Сообщается, что покупатели смогут оформлять заказы через функции маркетплейса, включая опцию «по клику». Также сотрудничество включает совместные онлайн- и офлайн-активности: розыгрыши, тематические матчи, встречи с хоккеистами и специальные проекты для фанатов.

«Для нас важно, чтобы болельщики могли не только приходить на матчи, но и чувствовать сопричастность к нам в повседневной жизни. Теперь атрибутика КХЛ и клубов станет еще доступнее для фанатов по всей стране», — отметил вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.

В свою очередь, директор по маркетингу Яндекс Маркета Андрей Довжик добавил, что маркетплейс намерен предложить сервис, который станет частью больших событий.

«Впервые болельщики со всей страны получат доступ к атрибутике через единую витрину и с удобной доставкой. Вместе с Лигой мы будем дарить фанатам новые впечатления и запускать специальные активности — как онлайн, так и офлайн. Это и наш вклад в поддержку российского спорта, и способ сделать хоккей ближе к болельщикам», — подчеркнул Довжик.

