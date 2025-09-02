В Индии мужчина с онемением в ноге не заметил укус змеи и не выжил

В Индии 41-летний мужчина со сниженной чувствительностью ноги стал жертвой укуса змеи. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в пригороде Бангалора (штат Карнатака) на юге страны. По информации СМИ, змея заползла в одну из туфель, оставленных мужчиной на пороге дома. Не подозревая о незваной гостье, он надел обувь и пошел на работу. В это время змея ужалила его в ступню. Позже он вернулся домой и лег спать. В субботу утром семья не смогла разбудить родственника. Сотрудники скорой также оказались бессильны — спасти мужчину не удалось.

По предварительной версии, трагедия стала возможной из-за особенности здоровья мужчины. Несколько лет назад мужчина потерял чувствительность в стопе после несчастного случая. Из-за этого он, вероятно, не заметил укус рептилии и не получил медицинскую помощь вовремя.

Ранее сообщалось, что москвичка нашла в коробке с заказанной из Вьетнама едой змею.