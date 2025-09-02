Число учителей немецкого языка в школах с 2019 года снизилось почти вдвое

В российских школах наблюдается значительное сокращение числа преподавателей немецкого языка. Согласно исследованию проекта «Если быть точным», за период с 2019 по 2024 год количество учителей немецкого сократилось на 43%, пишут «Ведомости».

Если в 2019 году в школах работали 12 887 педагогов, то к 2024 году их число уменьшилось до 7348. Такие данные содержатся в результатах анализа статистической формы OO-1, предоставленной Министерством просвещения РФ за 2016-2024 годы. Исследование охватывает городские и сельские школы в 85 субъектах Российской Федерации, за исключением четырех новых регионов.

Тенденция к сокращению наблюдается и в отношении преподавателей французского языка. В 2020 году их насчитывалось 3322, однако к 2024 году их число сократилось почти в 1,9 раза, достигнув 1754 человек. В то же время, количество учителей английского языка остается относительно стабильным с 2020 года, варьируясь незначительно вокруг отметки в 103 тыс. человек.

В целом, общее число преподавателей иностранных языков в период с 2016 по 2024 год достигло своего пика в 2020 году, составив 120 230 человек. Однако уже начиная с 2021 года этот показатель начал снижаться и к 2024 году составил 113 672 педагога, что на 5,4% меньше по сравнению с 2020 годом.

Авторы исследования предполагают, что сокращение численности преподавателей иностранных языков может быть связано с уменьшением количества школьников, изучающих вторые иностранные языки. В разъяснении Минобрнауки от 2018 года говорилось об обязательности изучения второго иностранного языка в 5-9 классах в соответствии с обновленным федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС).

Ранее Путин пожаловался на сокращение числа учителей химии в школах.