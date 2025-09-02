На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Число учителей немецкого языка в школах с 2019 года снизилось почти вдвое

Количество учителей немецкого языка в школах уменьшилось на 43% с 2019 года
true
true
true
close
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В российских школах наблюдается значительное сокращение числа преподавателей немецкого языка. Согласно исследованию проекта «Если быть точным», за период с 2019 по 2024 год количество учителей немецкого сократилось на 43%, пишут «Ведомости».

Если в 2019 году в школах работали 12 887 педагогов, то к 2024 году их число уменьшилось до 7348. Такие данные содержатся в результатах анализа статистической формы OO-1, предоставленной Министерством просвещения РФ за 2016-2024 годы. Исследование охватывает городские и сельские школы в 85 субъектах Российской Федерации, за исключением четырех новых регионов.

Тенденция к сокращению наблюдается и в отношении преподавателей французского языка. В 2020 году их насчитывалось 3322, однако к 2024 году их число сократилось почти в 1,9 раза, достигнув 1754 человек. В то же время, количество учителей английского языка остается относительно стабильным с 2020 года, варьируясь незначительно вокруг отметки в 103 тыс. человек.

В целом, общее число преподавателей иностранных языков в период с 2016 по 2024 год достигло своего пика в 2020 году, составив 120 230 человек. Однако уже начиная с 2021 года этот показатель начал снижаться и к 2024 году составил 113 672 педагога, что на 5,4% меньше по сравнению с 2020 годом.

Авторы исследования предполагают, что сокращение численности преподавателей иностранных языков может быть связано с уменьшением количества школьников, изучающих вторые иностранные языки. В разъяснении Минобрнауки от 2018 года говорилось об обязательности изучения второго иностранного языка в 5-9 классах в соответствии с обновленным федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС).

Ранее Путин пожаловался на сокращение числа учителей химии в школах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами