В Австрии 66-летний мужчина попытался засунуть мусульманке в рот свиную сосиску и попал под суд. Об этом сообщает Krone.

Инцидент произошел 17 апреля на еженедельном рынке в районе Иннфиртель. По результатам расследования предварительно установлено, что пожилой мужчина словесно оскорбил женщину в платке, выкрикивая антиисламские лозунги, после чего напал на нее. Он попытался силой засунуть ей в рот кусок свиной сосиски со словами.

«Я ем свинину, теперь и тебе придется есть свинину!» — заявил в момент нападения агрессор.

После этого нападавший, по версии обвинения, вывернул женщине руку, пригрозил отрубить ее и нанес три удара по лицу. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы по статьям о подстрекательстве, принуждении и нанесении телесных повреждений. В данный момент идет судебное разбирательство.

