На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина попытался засунуть мусульманке в рот свиную сосиску и попал под суд

В Австрии мужчина пытался засунуть мусульманке в рот свиную сосиску
true
true
true
close
Alesia.Bierliezova/Shutterstock/FOTODOM

В Австрии 66-летний мужчина попытался засунуть мусульманке в рот свиную сосиску и попал под суд. Об этом сообщает Krone.

Инцидент произошел 17 апреля на еженедельном рынке в районе Иннфиртель. По результатам расследования предварительно установлено, что пожилой мужчина словесно оскорбил женщину в платке, выкрикивая антиисламские лозунги, после чего напал на нее. Он попытался силой засунуть ей в рот кусок свиной сосиски со словами.

«Я ем свинину, теперь и тебе придется есть свинину!» — заявил в момент нападения агрессор.

После этого нападавший, по версии обвинения, вывернул женщине руку, пригрозил отрубить ее и нанес три удара по лицу. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы по статьям о подстрекательстве, принуждении и нанесении телесных повреждений. В данный момент идет судебное разбирательство.

Ранее блогер надел мусульманскую одежду ради рекламы мясного блюда и пожалел об этом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами