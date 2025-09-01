На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нарколог объяснил, почему нельзя ходить к «черным капельникам»

Нарколог Шуров: капельницы должен ставить врач с лицензией
true
true
true
close
Depositphotos

Капельницы должны ставить только люди с медицинским образованием или лицензией — обращение к так называемым «черным капельникам» чревато потерей здоровья — или даже жизни. Об этом заявил «Газете.Ru» нарколог Василий Шуров.

«Когда речь идет о том, чтобы ставить капельницы, это, скорее всего, состояние интоксикации после приема психоактивных веществ или алкоголя. Восстановительные капельницы подразумевают перетренированность, какие-то проблемы со здоровьем. Есть понятие сочетаемости лекарств, есть понятие аллергии. Это, по большому счету, даже не фельдшерская манипуляция — врачебная. Поэтому в норме приезжает бригада скорой помощи или просто врач с лицензией, который отвечает за то, что он делает. Вначале идет обследование пациента, оценка тяжести состояния. Очень многие вещи можно лечить только в условиях стационара», — пояснил Шуров.

По его словам, в России было немало прецедентов, когда люди погибали от различных капельниц.

«Вы можете вспомнить даже историю со студенткой московского мединститута в 2023 году. Она капала препарат «Лаеннек» себе и своему спонсору. Спонсор загремел в реанимацию, а она умерла. «Лаеннек» — гидролизат белка, поэтому все очень серьезно. Главный вопрос — те, кто любит этих капельников, все анонимно, без документов, безо всего. Даже никто не будет отвечать за их смерть», — заключил Шуров.

Ранее нарколог раскрыл последствия употребления энергетиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами