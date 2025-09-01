Нарколог объяснил, почему нельзя ходить к «черным капельникам»

Капельницы должны ставить только люди с медицинским образованием или лицензией — обращение к так называемым «черным капельникам» чревато потерей здоровья — или даже жизни. Об этом заявил «Газете.Ru» нарколог Василий Шуров.

«Когда речь идет о том, чтобы ставить капельницы, это, скорее всего, состояние интоксикации после приема психоактивных веществ или алкоголя. Восстановительные капельницы подразумевают перетренированность, какие-то проблемы со здоровьем. Есть понятие сочетаемости лекарств, есть понятие аллергии. Это, по большому счету, даже не фельдшерская манипуляция — врачебная. Поэтому в норме приезжает бригада скорой помощи или просто врач с лицензией, который отвечает за то, что он делает. Вначале идет обследование пациента, оценка тяжести состояния. Очень многие вещи можно лечить только в условиях стационара», — пояснил Шуров.

По его словам, в России было немало прецедентов, когда люди погибали от различных капельниц.

«Вы можете вспомнить даже историю со студенткой московского мединститута в 2023 году. Она капала препарат «Лаеннек» себе и своему спонсору. Спонсор загремел в реанимацию, а она умерла. «Лаеннек» — гидролизат белка, поэтому все очень серьезно. Главный вопрос — те, кто любит этих капельников, все анонимно, без документов, безо всего. Даже никто не будет отвечать за их смерть», — заключил Шуров.

