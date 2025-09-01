На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У российского пенсионера с болью в ноге нашли увеличенный в 16 раз сосуд

В Дагестане спасли пенсионера с расширившейся в 16 раз артерией
true
true
true
close
Depositphotos

Врачи Дербентской центральной районной больницы спасли 82-летнего пенсионера с гигантской тромбированной аневризмой. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Дагестан.

Пациент поступил в больницу по скорой с жалобами на боли в левой ноге, онемение конечности, посинением стопы. Пенсионер не мог активно двигать ногой.

«Помимо тромбоэмболии в артерии голени, еще имелась и тромбированная гигантская аневризма подколенной артерии размером 100×80 мм, при норме диаметр артерии 5 мм. Такая аневризма считается критической из-за своего размера, который значительно превышает нормальный диапазон подколенной артерии и порог для лечения, который обычно составляет около 20 мм», — рассказали в ведомстве.

Чтобы спасти ногу, врачи направили мужчину на экстренную операцию. В больнице отметили, что вмешательство прошло успешно. Через десять дней пациент ушел домой на своих ногах.

Ранее кардиолог назвал простой тест для выявления риска аневризмы аорты.

