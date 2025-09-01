На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве покажут перспективы развития регионов России

В Национальном центре «Россия» откроется выставка «Платформа Будущего»
Shutterstock

Семь субъектов России — республика Дагестан, Амурская, Воронежская, Челябинская и Тульская области, Еврейская автономная область и Ненецкий автономный округ представят на выставке «Регион-2030. Платформа Будущего» в НЦ «Россия» стенды, сочетающие современные мультимедийные технологии с историческими артефактами. Об этом сообщила пресс-служба центра.

Уточняется, что экспозиция откроется для посещения 2 сентября, на ней покажут стратегические проекты и перспективы развития регионы страны, а также передовые разработки и инновационную продукцию российских экспортных компаний.

Старт выставке дали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, глава Воронежской области Александр Гусев и врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт.

«Задачу дать каждому региону возможность рассказать не только о своей истории и сегодняшнем дне, но и показать направление будущего развития поставил президент России Владимир Путин. В каждом субъекте нашей страны есть то, чем по праву гордятся его жители, что способно удивить, поразить и вдохновить. И особенно важно делиться этим со всей страной», — отметил Кириенко.

Также в рамках открытия выставки дан старт экспозиции экспортного потенциала. На ней посетители смогут увидеть, как передовые технологии и традиции работают вместе, формируя образ современной России как технологически развитой страны с богатым культурным наследием, сообщила Никишина.

Отмечается, что ключевыми элементами экспозиции выступают интерактивные зоны, где гости могут совершить виртуальную экскурсию по городам, познакомиться с главными достижениями региона, профессиями будущего, попробовать себя в роли инженера, спортсмена или робототехника, переплыть виртуальную реку и даже запустить ракету с космодрома.

Кроме того, в рамках выставки пройдут недели каждого из представленных регионов. Гостей ждут презентации, мастер-классы, выступление творческих коллективов и гастрономические представления.

