Медведь напал на женщину во время утренней пробежки

Fox News: в США медведь атаковал женщину на утренней пробежке
На Аляске 36-летняя Ариана Фабрицио Колтон, мать троих детей, была атакована медведем возле своего дома во время утренней пробежки, пишет Fox News.

Инцидент произошел примерно в 45 метрах от дома американки. По словам представителя службы охраны дикой природы Аляски Дэвида Лорринга, медведь напал на женщину и протащил около 100 метров по дороге. Один из соседей услышал шум и рев медведя в предрассветные часы, но первоначально не придал этому значения, поэтому Ариане никто не помог.

Семья пострадавшей рассказала, что они переехали на Аляску только несколько месяцев назад.

«Ариан — любящая жена, мать троих детей и медсестра, известная своим авантюрным духом и любовью к природе», — прокомментировали родственники.

Колтон осталась жива и была доставлена медицинским вертолетом в ближайшую больницу с многочисленными травмами и рваными ранами.

Власти разыскивают агрессивного медведя с помощью пеших патрулей и дронов, однако пока животное не найдено.

Ранее в США медведь искупался в бассейне и попал на видео.

