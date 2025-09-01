На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге мужчина два месяца пытается доказать, что он не умер

РИА Новости: в Петербурге живого мужчину признали умершим
mariakray/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Санкт-Петербурга официально признали умершим, мужчина чей паспорт украли четыре года назад, уже два месяца через прокуратуру и Следственный комитет пытается вернуть себе статус живого человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Петербуржец Игорь Байков столкнулся с абсурдной ситуацией: он вынужден официально доказывать государству, что он жив. В июне этого года при визите в поликлинику врач сообщил ему, что он числится в списке умерших. От стресса мужчине стало плохо, его госпитализировали, но после оказания помощи отпустили домой, назвав произошедшее «случайностью».

Выйдя из больницы, петербуржец не смог снять деньги в банке, где его также признали умершим. Прекратились начисления его социального пособия. В ЗАГСе мужчине на руки выдали свидетельство о его собственной смерти, а в специализированном учреждении по захоронению — соответствующие справки. В больнице петербуржцу отказались выдать историю болезни, сославшись на его «смерть» и отправив в следственные органы.

Как выяснилось, причина ошибки кроется в краже паспорта мужчины четыре года назад. По его старому документу жил и умер другой человек, что и привело к путанице. Для решения проблемы адвокаты мужчины обратились в прокуратуру, проведена выемка документов в морге.

Ранее владелица похоронного бюро скопила сотни тел, а родственникам отправляла в гробах бетон

