На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Хабаровске пенсионерка лишилась квартиры и 5 млн рублей, поверив мошенникам

Хабаровская пенсионерка лишилась квартиры и 5 млн рублей из-за звонка мошенников
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Хабаровском крае пенсионерка поверила звонку от «бывшего руководителя», продала квартиру и лишилась всех накоплений. Об этом сообщает УМВД региона.

Неизвестные связались с 85-летней женщиной под видом бывшего начальника. Звонивший сообщил о якобы проводимой проверке всех сотрудников организации и предупредил о предстоящем звонке от «представителей спецслужб».

Вскоре пенсионерке действительно позвонил человек, назвавшийся сотрудником правоохранительных органов. Он убедил ее, что ее денежные средства находятся в опасности и могут быть переведены мошенниками в «недружественные страны». Доверившись аферисту, 85-летняя женщина сняла с банковского счета все свои сбережения — 500 тысяч рублей — и перевела их на указанный «безопасный» счет.

На следующий день мошенники снова вышли на связь. На этот раз они заявили, что «преступники» узнали о продаже ее квартиры и могут завладеть недвижимостью. Чтобы «спасти» жилье, они настоятельно рекомендовали срочно продать его, предоставив для этого контакты «проверенного» покупателя. Пенсионерка, следуя инструкциям, продала свою квартиру за 4,5 миллиона рублей и сразу же перевела всю вырученную сумму на неизвестные счета. Общий ущерб от действий мошенников составил 5 миллионов рублей.

Ранее магаданец «спасал» накопления и лишился 5,5 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами