В Хабаровске пенсионерка лишилась квартиры и 5 млн рублей, поверив мошенникам

В Хабаровском крае пенсионерка поверила звонку от «бывшего руководителя», продала квартиру и лишилась всех накоплений. Об этом сообщает УМВД региона.

Неизвестные связались с 85-летней женщиной под видом бывшего начальника. Звонивший сообщил о якобы проводимой проверке всех сотрудников организации и предупредил о предстоящем звонке от «представителей спецслужб».

Вскоре пенсионерке действительно позвонил человек, назвавшийся сотрудником правоохранительных органов. Он убедил ее, что ее денежные средства находятся в опасности и могут быть переведены мошенниками в «недружественные страны». Доверившись аферисту, 85-летняя женщина сняла с банковского счета все свои сбережения — 500 тысяч рублей — и перевела их на указанный «безопасный» счет.

На следующий день мошенники снова вышли на связь. На этот раз они заявили, что «преступники» узнали о продаже ее квартиры и могут завладеть недвижимостью. Чтобы «спасти» жилье, они настоятельно рекомендовали срочно продать его, предоставив для этого контакты «проверенного» покупателя. Пенсионерка, следуя инструкциям, продала свою квартиру за 4,5 миллиона рублей и сразу же перевела всю вырученную сумму на неизвестные счета. Общий ущерб от действий мошенников составил 5 миллионов рублей.

