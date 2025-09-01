Навигатор 2ГИС начал показывать таймеры светофоров в новых районах Москвы

Навигатор 2ГИС начал показывать таймеры умных светофоров внутри Третьего транспортного кольца Москвы, в Хорошевском, Дорогомиловском районах, а также в Филевском парке и Раменках, сообщает пресс-служба навигатора.

Функция отображения таймеров появилась в 2ГИС в апреле — тогда ее протестировали на шести перекрестках столицы.

Как показал опрос 2ГИС на медиаресурсах Rambler&Co, в котором приняли участие 68 тыс. жителей России, 98% водителей хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда было плохо видно светофор. Теперь водителям станет проще ориентироваться, потому что в режиме навигатора 2ГИС показывает секунды до смены сигнала светофора.

Как отметил руководитель продуктов транспорта и навигации в 2ГИС Максим Березкин, в скором времени таймеры светофоров появятся по всей Москве.

«Это шаг в будущее городской навигации и, безусловно, еще один повод открыть 2ГИС — таймеры светофоров делают движение более предсказуемым, а управление автомобилем комфортнее и безопаснее», — сказал он.