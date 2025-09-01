На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Навигатор 2ГИС начал показывать таймеры светофоров в новых районах Москвы

В 2ГИС добавили таймеры светофоров внутри ТТК Москвы
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Навигатор 2ГИС начал показывать таймеры умных светофоров внутри Третьего транспортного кольца Москвы, в Хорошевском, Дорогомиловском районах, а также в Филевском парке и Раменках, сообщает пресс-служба навигатора.

Функция отображения таймеров появилась в 2ГИС в апреле — тогда ее протестировали на шести перекрестках столицы.

Как показал опрос 2ГИС на медиаресурсах Rambler&Co, в котором приняли участие 68 тыс. жителей России, 98% водителей хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда было плохо видно светофор. Теперь водителям станет проще ориентироваться, потому что в режиме навигатора 2ГИС показывает секунды до смены сигнала светофора.

Как отметил руководитель продуктов транспорта и навигации в 2ГИС Максим Березкин, в скором времени таймеры светофоров появятся по всей Москве.

«Это шаг в будущее городской навигации и, безусловно, еще один повод открыть 2ГИС — таймеры светофоров делают движение более предсказуемым, а управление автомобилем комфортнее и безопаснее», — сказал он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами