На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Оренбургской области провели массовый плоггинг-забег

Эковолонтеры собрали около 300 кг мусора в Оренбургской области
true
true
true
close
Пресс-служба «Роснефти»

В Оренбурге, Бузулуке и Сорочинске прошел массовый плоггинг-забег, в рамках которого более 200 волонтеров-сотрудников из дочерних обществ «Роснефти», студентов «Движения Первых» и активных граждан пробежали более 20 км, собрав около 300 кг мусора, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

В ведомстве отметили, что в регионе продолжается масштабная работа по улучшению экологического благополучия граждан.

В рамках сотрудничества с «Роснефтью» в Оренбургской области реализуются масштабные природоохранные проекты, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду. В «Роснефти» отметили, что в 2024 году «зеленые» инвестиции компании составили 74 млрд рублей, превысив уровень прошлого года на 16%.

Также за последние 3 года волонтеры «Оренбургнефти» высадили около 15 тыс. деревьев, а компания за 5 лет направила на мероприятия по защите природы более 10 млрд рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами