В Оренбургской области провели массовый плоггинг-забег

В Оренбурге, Бузулуке и Сорочинске прошел массовый плоггинг-забег, в рамках которого более 200 волонтеров-сотрудников из дочерних обществ «Роснефти», студентов «Движения Первых» и активных граждан пробежали более 20 км, собрав около 300 кг мусора, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

В ведомстве отметили, что в регионе продолжается масштабная работа по улучшению экологического благополучия граждан.

В рамках сотрудничества с «Роснефтью» в Оренбургской области реализуются масштабные природоохранные проекты, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду. В «Роснефти» отметили, что в 2024 году «зеленые» инвестиции компании составили 74 млрд рублей, превысив уровень прошлого года на 16%.

Также за последние 3 года волонтеры «Оренбургнефти» высадили около 15 тыс. деревьев, а компания за 5 лет направила на мероприятия по защите природы более 10 млрд рублей.