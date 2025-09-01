На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне назвали самого умного героя из отечественных мультфильмов

Rambler&Co: 26% россиян считают Удава из «38 попугаев» самым умным героем
Tomas Urbelionis/Shutterstock/FOTODOM

Каждый пятый россиянин (26%) назвал Удава из мультфильма «38 попугаев» самым умным персонажем во вселенной «Союзмультфильма», следует из результатов опроса медиахолдинга Rambler&Co.

Второе место по результатам опроса занял кот Матроскин (25%), а третье – Петя из «Приключения Пети и Волка» (13%).

Также 32% россиян заявили, что отечественные мультфильмы научили их различать добро и зло, 20% — ценить дружбу, а 16% научились находчивости и чувству юмора даже в сложных ситуациях.

Опрос показал, что для 26% россиян в героях мультфильмов важна доброта, для 14% — ум, а еще для 20% — честность и порядочность.

В ходе опроса удалось выяснить, что 59% россиян чаще всего пересматривают «Ну, погоди!».

Опрос проходил с 21 по 28 августа 2025 года. Всего в нем приняли участие 45 тыс. человек.

