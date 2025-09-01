Global Fact-Checking Network запустил бесплатную библиотеку для борьбы с дезинформацией

Международная ассоциация по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN) предоставила бесплатный доступ к образовательным материалам для обучения навыкам противодействия дезинформации, сообщает пресс-служба организации.

Уникальная медиатека включает более 100 статей и видеоуроков, созданных при участии 95 экспертов из 47 стран.

Образовательный раздел был запущен 20 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Он содержит статьи, лекции, инструкции и два базовых видеокурса, ориентированные на разные уровни владения навыками фактчекинга — от начального до продвинутого.

«Инструменты и подходы, используемые в нашей медиасреде, в том числе в борьбе с искажениями информации, находятся в международном фокусе именно благодаря качеству и уже многолетнему опыту применения. В библиотеке Международной ассоциации по фактчекингу сейчас уже более 100 материалов: видео и статей на двух языках, и эта подборка стремительно растет и доступна каждому», — рассказала заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец.