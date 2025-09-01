С 1 сентября в Сбере изменились требования к страхованию жизни ипотечных заемщиков, сообщает пресс-служба банка.

По новым требованиям страховые компании, которые работают с заемщиками Сбера, обязаны производить выплату по риску ухода из жизни в течение пяти дней.

Также теперь сфера защиты распространяется не только на риски, которые возникнут после оформления полиса, но и на последствия от уже существующих заболеваний или перенесенных несчастных случаев.

В новых требованиях учли и интересы разных категорий заемщиков. Теперь полис могут оформить клиенты до 75 лет, а также люди с инвалидностью.

Новые требования предусматривают и расширение территории страхового покрытия, которое теперь распространяется на ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбера Руслан Вестеровский, страхование должно работать для людей.

«На сегодняшний день соответствие новым требованиям Сбера подтвердили самые разные страховые компании — как крупнейшие федеральные, так и региональные игроки. Все они принимают новые принципы», — сказал он.