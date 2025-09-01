За девять лет Фонд президентских грантов направил на поддержку НКО 76 млрд рублей

За девять лет работы Фонд президентских грантов направил на поддержку некоммерческих организаций 76 миллиардов рублей. Эти данные обобщил Исследовательский центр коммуникационной группы PROGRESS, проанализировав всю статистику конкурсов с 2017 года, опубликованную Фондом.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Всего за это время в конкурсах приняли участие более 170 тысяч заявок, а финансирование получили 33 тысячи проектов. Средний размер гранта составил около 2,3 миллиона рублей, однако именно масштабные суммы сформировали основные финансовые потоки: треть победителей получили 80% всех средств.

«Президентские гранты стали главным инструментом для развития НКО в России. За эти годы сложился своеобразный ландшафт: с одной стороны, тысячи небольших организаций получают шанс реализовать локальные инициативы, с другой — крупные проекты аккумулируют десятки и сотни миллионов, формируя федеральную повестку», — подчеркивает Дмитрий Солопов, основатель КГ PROGRESS.

Аналитики отмечают, что конкурс постепенно превратился в мощный фильтр для гражданских инициатив. Он одновременно стимулирует разнообразие проектов — от культурных фестивалей до социальных сервисов — и закрепляет неравенство: малые НКО борются за десятки тысяч рублей, в то время как лидеры рынка осваивают десятки миллионов.

Наблюдения по годам показывают неоднородную динамику распределения грантов. Минимальный объем финансирования пришелся на стартовый 2017 год — около 6,65 млрд. Уже к 2020 году зафиксирован абсолютный пик — почти 10,65 млрд, что стало рекордом за все время работы программы. Однако затем последовал спад: в 2021 году объем снизился до 8,32 млрд. Период 2022–2024 годов отмечен относительной стабильностью — от 7,75 до 9,74 млрд, без резких скачков, за исключением роста в 2022 году. В 2025 году снова зафиксирован подъем — 9,51 млрд, что примерно на 10% выше среднего уровня за 2018–2024 годы, хотя и ниже рекордного 2020-го.

По направлениям распределения средств наблюдается яркая концентрация: лидерами стали «Социальное обслуживание» (12,40 млрд) и «Охрана здоровья» (10,18 млрд). Эти два направления аккумулировали почти треть всех средств. В так называемый средний сегмент — от 7 до 8 млрд — вошли проекты по сохранению исторической памяти, науке и образованию, поддержке семьи. Нижний сегмент — не более 5,4 млрд — составили гражданское общество, культура, молодежные инициативы и экология. Минимальный объем финансирования отмечен у направления «Межнациональное согласие» — всего 1,66 млрд, что в 7,5 раза меньше, чем у лидеров.

