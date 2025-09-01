В Ленобласти неизвестный напал на девочку и пытался утащить ее в лес

Во Всеволожском районе Ленинградской области неизвестный напал на девочку, катавшуюся на самокате и едва не утащил ее в лес. Об этом сообщается в Telegram-канале «Девяткино онлайн».

Инцидент произошел в Восточном Мурино на улице Оборонной. Ученица начальных классов ехала на самокате, когда ее остановил неизвестный мужчина. Незнакомец схватил самокат и пытался утащить ребенка в лес, он предлагал девочке вступить в интимную связь за деньги.

На помощь несовершеннолетней пришла прохожая, которая выгуливала рядом собаку. Женщина вступилась за ребенка и проводила домой. Семья школьницы обратилась в правоохранительные органы.

До этого в Москве подросток надругался над девочкой на детской площадке. Инцидент произошел в 25 августа на детской площадке на Краснобогатырской улице. По предварительным данным, юноша схватил незнакомую девочку и принудил ее к действиям сексуального характера. По факту произошедшего столичными следователями возбуждено уголовное дело. Подросток задержан, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее в Петербурге сосед изнасиловал 11-летнюю девочку.