В Сбере начался сезон осенних стажировок

Сбер с 1 сентября 2025 года открыл сезон осенних стажировок, сообщает пресс-служба банка.

Отбор на стажировку смогут пройти обучающие на очной форме студенты от второго курса бакалавриата, а также магистранты и аспиранты.

На осенней стажировке участники смогут выбрать одно из 8 профессиональных направлений, среди которых дизайн и UX, маркетинг, финансы и другие.

Как отметила старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбера Наталья Дудина, ребята приходят на стажировку со смелыми идеями и интересом к технологиям.

«Каждый новый сезон стажировок для команды Сбера – это вдохновение. И мы рады делиться опытом и вместе работать над проектами, которые создают будущее», — сказала она.

В Сбере отметили, что самыми востребованными направлениями по итогам весеннего набора стали Data Science, Python и QA.

Напомним, Сбер развивает совместные образовательные программы с 28 вузами России. Всего на них обучаются 3 тыс. студентов.