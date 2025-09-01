Лжеполицейские украли у пожилой пары украшения, драгоценности и €10 тысяч

Трое воров украли ценные вещи из дома пожилой пары, выдавая себя за жандармов. Об этом пишет Actu 17.

Утром 28 августа преступники прибыли в дом жертв, проживающих в Лизьё, департамент Кальвадос. Они действовали по хорошо отрепетированной схеме и с порога сообщили хозяевам, супругам в возрасте 80 лет, что являются сотрудниками жандармерии и расследуют кражи со взломом в этом районе. Затем они заявили, что задержали подозреваемого неподалеку от дома пожилой пары.

Когда пенсионеры впустили злоумышленников, те уточнили, нет ли у них ценных вещей, и предложили проверить, все ли в порядке. Тогда пара провела лжеполицейских в комнату, где были спрятаны килограммовый золотой слиток стоимостью около €80 тыс. (более 7,5 млн рублей), около 100 наполеоновских монет, около 60 золотых ювелирных изделий и украшений, а также около €10 тыс. наличными. Через 15 минут трое грабителей скрылись на машине, а пострадавшие обнаружили кражу только после того, как они уехали.

Сейчас настоящие правоохранители устанавливают личности подозреваемых. Ведется расследование.

