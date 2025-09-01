На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Чите подростка ударило током на стройке

В Забайкалье подросток получил удар током на стройке
true
true
true
close
FotograFFF/Shutterstock

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего на строительном объекте, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел на улице Белика. 14-летний мальчик находился на стройке и получил удар током. Следователи установили, что работники строительной компании в нарушение правил безопасности, использовали силовой кабель с поврежденным изоляционным слоем, до которого случайно дотронулся пострадавший.

Спасти несовершеннолетнего не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Выборге двухлетний ребенок схватился за провод и получил удар током. Инцидент произошел вечером 27 августа в поселке Кирпичное. Двухлетний ребенок находился дома, схватил провод от ночника и попытался вставить его в розетку. Ребенка ударило током. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее на Урале подросток прятался от дождя в трансформаторной будке и лишился руки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами