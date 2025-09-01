В Чите подростка ударило током на стройке

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего на строительном объекте, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел на улице Белика. 14-летний мальчик находился на стройке и получил удар током. Следователи установили, что работники строительной компании в нарушение правил безопасности, использовали силовой кабель с поврежденным изоляционным слоем, до которого случайно дотронулся пострадавший.

Спасти несовершеннолетнего не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Выборге двухлетний ребенок схватился за провод и получил удар током. Инцидент произошел вечером 27 августа в поселке Кирпичное. Двухлетний ребенок находился дома, схватил провод от ночника и попытался вставить его в розетку. Ребенка ударило током. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее на Урале подросток прятался от дождя в трансформаторной будке и лишился руки.