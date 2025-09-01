На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новый порядок восстановления права управления маломерным судном заработает 1 сентября

В России с 1 сентября упростили восстановление прав на управление лодками
Центральное МСУТ СКР

Новый порядок восстановления права управления маломерными судами вступил в силу в России с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает МЧС России.

Согласно новым правилам, подразделения ГИМС МЧС России будут восстанавливать право управления при отсутствии оснований для его прекращения: истечения срока действия удостоверения, лишения права или медицинских противопоказаний.

Для восстановления права заявителям необходимо подать заявление и медицинское заключение через портал Госуслуги или при личном обращении в подразделение ГИМС. Процедура восстановления занимает не более 7 рабочих дней с момента успешной сдачи теоретического экзамена.

Восстановление права не осуществляется при наличии неистекшего срока лишения права, отсутствии информации в реестре или при наличии медицинских противопоказаний к управлению судном.

Также с 1 сентября в России вводятся штрафы за рекламу VPN-сервисов и других средств обхода блокировок, а также за умышленный поиск экстремистских материалов из федерального списка.

Ранее в Пермском крае столкнулись два маломерных судна.

