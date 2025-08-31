На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фестиваль «Театральный бульвар» назвали значимым начинанием

Артист Хабенский выразил надежду, что «Театральный бульвар» станет традиционным
true
true
true
close
Пресс-служба Департамента культуры Москвы

Фестиваль «Театральный бульвар» является прекрасным начинанием, он позволяет театру значительно расширить аудиторию. Таким мнением с Агентством городских новостей «Москва» поделился художественный руководитель МХТ имени Чехова и народный артист России Константин Хабенский.

Он отметил, что театру важно не ограничиваться зрительным залом и выходить к самой широкой аудитории. Хабенский также напомнил, что театр начинался именно на открытом пространстве, приобщиться к нему могли все желающие.

Артист добавил, что МХТ имени Чехова принимал участие в мероприятии в разных форматах. В частности, в амфитеатре музейного парка «Политех» был сыгран один из его хитов — спектакль «Соня-9» для молодых зрителей. На сцене, построенной на Чистопрудном бульваре, Вадим Верник провел беседы с актерами Московского Художественного театра Александрой Ребенок и Павлом Табаковым.

«И каждый раз — аншлаги, несмотря на погодные условия. Надеюсь, фестиваль «Театральный бульвар» станет традиционным!», — резюмировал Хабенский.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами