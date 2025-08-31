Фестиваль «Театральный бульвар» назвали значимым начинанием

Фестиваль «Театральный бульвар» является прекрасным начинанием, он позволяет театру значительно расширить аудиторию. Таким мнением с Агентством городских новостей «Москва» поделился художественный руководитель МХТ имени Чехова и народный артист России Константин Хабенский.

Он отметил, что театру важно не ограничиваться зрительным залом и выходить к самой широкой аудитории. Хабенский также напомнил, что театр начинался именно на открытом пространстве, приобщиться к нему могли все желающие.

Артист добавил, что МХТ имени Чехова принимал участие в мероприятии в разных форматах. В частности, в амфитеатре музейного парка «Политех» был сыгран один из его хитов — спектакль «Соня-9» для молодых зрителей. На сцене, построенной на Чистопрудном бульваре, Вадим Верник провел беседы с актерами Московского Художественного театра Александрой Ребенок и Павлом Табаковым.

«И каждый раз — аншлаги, несмотря на погодные условия. Надеюсь, фестиваль «Театральный бульвар» станет традиционным!», — резюмировал Хабенский.