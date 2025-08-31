На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Продавец кубанского рынка избил покупателя за комментарий о высоких ценах и попал на видео

На Кубани продавец на рынке избил покупателя за замечание о высоких ценах
true
true
true

На Кубани продавец одной из лавок на рынке жестоко избил покупателя из-за замечания о высоких ценах. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Конфликт произошел на рынке в Кабардинке, где мужчина сделал замечание продавцу точки с восточными сладостями о высоких ценах. В ответ он начал кричать, что не интересуется подобной обратной связью. Торговец и по совместительству владелец лавки предложил комментатору проходить мимо, если цены кажутся ему завышенными.

Словесная перепалка мужчин переросла в физическое столкновение, в ходе которого торговец повалил покупателя на асфальт и нанес несколько ударов по лицу, разбив ему нос. На кадрах с места просшествия видно, как прохожие пытаются разнять участников потасовки.

Ранее россиянин забил соседа металлическим прутом из-за громкой музыки.

